Prévisions météo: Retour du soleil et du beau-temps sur une bonne partie du pays Publié le samedi 21 aout 2021

Météo du samedi 21/08/21 à 12h00 au dimanche 22/08/21 à 12h00.



Après une période bien animée par un ciel couvert et des journées pluvieuses, revoilà le soleil et une accalmie sur une bonne partie du pays le temps d’un week-end.



Le ciel s’éclaircira progressivement sur la quasi-totalité du territoire au courant du week-end avec un temps qui restera quasi-stable au nord et centre du pays.



Cependant, les localités situées à l’extrême sud pourraient être sujettes à des développements isolés d’activités pluvio-orageuses de faibles intensités.



La chaleur sera ressentie sur une bonne partie du territoire notamment dans les régions Nord et Est où les températures maximales tourneront autour de 38°C.



Les visibilités resteront dans l’ensemble bonnes .



Les vents seront de secteur Nord-ouest à Ouest et d’intensité faible à modérée.



Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité.



L’ANACIM vous souhaite un agréable samedi!