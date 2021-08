Élections départementales et municipales: Le ministre de l’Intérieur a consulté les partis politiques sur la caution à verser - adakar.com

En vue de préparer les élections municipales et départementales de l’année prochaine, le ministre de l’Intérieur a convié, au siège dudit ministère, à la Place Washington, à Dakar, l’ensemble des partis politiques, à une réunion de concertation.



En présence de l’ensemble des acteurs, du directeur général de l’Administration territoriale (DGAT), du directeur général des Élections (DGE), et des représentants des partis politiques ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a ouvert les débats autour du montant de la caution pour les candidats au scrutin municipal et départemental.



L’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avait fixé la caution à 10 millions pour chaque type d’élection notamment, départementale et municipale, soit 20 millions pour tout parti qui se présente dans les différents ordres de collectivités territoriales. Avec son départ et les multiples reports du scrutin, la donne a changé.



Le ministre de l’Intérieur a recueilli l’avis des différents protagonistes sur le montant à fixer pour la caution. Selon les bords politiques, les propositions ont varié. Du côté du pouvoir, selon certaines indiscrétions, les propositions pour la caution à verser pour le scrutin départemental et municipal tournent autour de la quarantaine de millions FCFA. Celle portée par l’opposition, et appuyée par plusieurs acteurs de la société civile, est très nettement en dessous.



Après avoir recueilli les avis et propositions des différentes parties, le ministre de l’Intérieur décidera dans les jours à venir du montant fixé officiellement pour la caution.