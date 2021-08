Sénégal: une coalition des partis d’opposition se profile pour les prochaines élections - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: une coalition des partis d’opposition se profile pour les prochaines élections Publié le samedi 21 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Tweet

Les pions politiques sont en train de bouger dans le pays, six mois avant les élections locales de janvier 2022. Une coalition de l’opposition, qui comprend au moins le Pastef d’Ousmane Sonko, le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) et Taxawu Dakar est en train de se former. Si les discussions sont en cours, aucune annonce officielle n’a encore été faite.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Une coalition pour s’unir face à la mouvance présidentielle lors des prochaines élections locales, c’est l’objectif de ce rapprochement entre différents partis de l’opposition. Pour le moment, quatre instances politiques forment cette coalition encore en gestation, mais d’autres mouvements devraient bientôt les rejoindre.



Après plus de deux mois de discussions aujourd’hui « très avancées », « ils ont réussi à se mettre d’accord sur le fond », selon une source au sein de l’un de ces partis. Elle précise que des points sont encore à finaliser, notamment sur la communication ou les documents de références.



Pour Assane Ba, du parti démocratique sénégalais, le PDS fondé par l’ancien président Abdoulaye Wade, l’essentiel est de former un nouveau regroupement politique sans divisions, quelques mois avant les élections départementales et municipales.