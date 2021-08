Gestion des inondations: Le président Macky Sall convoque une réunion d’urgence - adakar.com

Le chef de l’État, Macky Sall, a présidé, ce vendredi, en début d’après-midi, une réunion d’urgence sur la gestion des inondations. La rencontre a été convoquée par le président de la République, au palais présidentiel après les fortes pluies enregistrées, depuis mercredi à Dakar et dans beaucoup de régions du Sénégal, causant des inondations dans plusieurs localités.



L’un des objectifs de la rencontre qui a réuni l’ensemble des ministres concernés et les responsables de structures, était d’évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations.



"Malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours", indique une note de la Présidence de la République.



À l’issue de la rencontre, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme de lutte contre les inondations.



L’État a également annoncé un soutien et une solidarité aux familles victimes des inondations.



Avant le début de l’hivernage, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, Oumar Guèye, avait installé des unités de pompage à Keur Massar, localité rudement touchée par les inondations l’année dernière en vue de prévenir tout risque d’inondations. Même si les moyens déployés ont soulagé les populations, ils n’ont pas empêché le retour des inondations.



Ailleurs, à Touba, dans la région de Diourbel, plusieurs quartiers se sont retrouvés sous les eaux.



Makhtar C.