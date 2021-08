Génération foot décide de surseoir à sa participation à la coupe nationale ‘’pour des raisons sanitaires’’ - adakar.com

Génération foot décide de surseoir à sa participation à la coupe nationale ''pour des raisons sanitaires'' Publié le samedi 21 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, L’équipe de Génération Foot, ‘’pour des raisons sanitaires’’, a décidé de ne pas reprendre les compétitions de la Coupe du Sénégal que le nouveau Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a reprogrammées à partir de ce week-end, annonce un document signé par le club basé à Déni Birame Ndaw et dont copie est parvenue à l’APS.



‘’Dès le début de cette 3-ème vague, nous avons connu dans notre effectif un taux de contamination très élevé, la situation était

désastreuse, incontrôlable et dangereuse pour tous’’, indique-t-elle dans une note signée par son médecin.



La note rappelle que ‘’devant l’arrêt des compétitions’’, Génération Foot a ‘’pris la sage décision de renvoyer les pensionnaires, étrangers comme sénégalais au sein de leur famille’’. Le club juge que ‘’l’évolution de la pandémie’’ lui a ‘’donné raison’’.



‘’C’est pourquoi, reprendre les compétitions dans les conditions actuelles n’est pas souhaitable à notre humble avis’’, souligne le

document envoyé à l’instance dirigeante du football sénégalais.



Dans une réponse à une première lettre envoyée par Génération Foot le 15 août dernier, la Fédération de football avait fait ‘’observer que lors de la dernière réunion de son Comité exécutif tenue le jeudi 12 août au CICAD, il a été retenu en accord avec la Commission médicale fédérale de programmer les matchs de Coupe du Sénégal à huis clos à partir du week-end du 21 août’’.



‘’En conséquence, la FSF ne peut accorder de dispense à Génération Foot pour sa participation aux prochaines journées de Coupe du Sénégal dont le tirage et la programmation ont déjà été effectués’’, ajoute le courrier fédéral.



‘’Du reste et comme en a décidé le Comité exécutif, les clubs qui le souhaitent, peuvent lors de ces journées, recevoir

au Centre de développement technique Jules Bocandé’’, ajoute le document.



Par ailleurs, pour que le football sénégalais ne soit pas forclos en raison du “deadline qui a été fixé par la CAF au 19 juillet prochain pour l’enregistrement des équipes représentatives en coupe d’Afrique interclubs et au retard constaté dans le calendrier de la coupe du Sénégal qui n’en est qu’aux 16es de finale’’, le Comité d’urgence de la Fédération avait décidé de qualifier l’équipe classée 2-ème du championnat en Coupe de la CAF.



Il en résulte que c’est l’équipe de Diambars qui est qualifiée en Coupe de la CAF.



Le vainqueur de la Coupe nationale était celui qui représentait le Sénégal en Coupe de la CAF sauf la saison dernière (2019-2020) quand le championnat avait été suspendu à la fin de la phase aller pour des raisons liées à la pandémie de la maladie à coronavirus.



