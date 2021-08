Diambars recrute le français Bruno Rohart pour son équipe professionnelle - adakar.com

Dakar, Le Français Bruno Rohart, ancien coach de Dakar Sacré Cœur (2016-2019), est le nouvel entraîneur de l’équipe professionnelle de Diambars (élite sénégalaise), a annoncé le directeur technique de la structure, Moussa Camara, confirmant ainsi des informations parues dans la presse.



‘’Je peux vous confirmer qu’il a été recruté pour diriger l’équipe professionnelle’’, a certifié le directeur technique ce vendredi dans un entretien téléphonique avec l’APS.



‘’C’est lié à une organisation interne’’, a expliqué le directeur technique de Diambar au sujet de ce changement à la tête du groupe professionnel dirigé par Mbaye Badji la saison précédente (2020-2021) et qui a obtenu une deuxième place synonyme de qualification à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



‘’Chaque année, des changements sont opérés au niveau des attelages techniques, de la formation à la préformation. Cette année, il a été décidé d’opérer la même chose dans l’équipe première en dépit des résultats obtenus’’, a indiqué le technicien. Il affirme néanmoins que ce changement n’est pas une ‘’sanction négative’’.



Au sujet des ambitions de Diambars en Coupe de la CAF, Moussa Camara assure qu’en dépit du changement opéré dans le staff technique à moins de trois semaines des compétitions, les objectifs demeurent les mêmes.



‘’Nous ambitionnons de porter haut les couleurs du football sénégalais, et les compétitions aussi bien locales qu’internationales servent à amener les jeunes footballeurs vers le haut niveau’’, a-t-il dit.



Le représentant sénégalais jouera contre l’équipe guinéenne du Wakriya. Le match aller a été programmé entre les 10 et le 12 septembre et le retour une semaine plus tard.



Moussa Camara déclare qu’en dépit de l’arrivée de Bruno Rohart, la philosophie ne change pas. Il indique que l’ancien entraîneur de Dakar Sacré Cœur trouvera une équipe technique en place.



Sur le choix de ce technicien français, Camara indique que c’est son profil de formateur qui ‘’a certainement fait pencher la balance de son côté’’.

‘’Nous sommes des compétiteurs, mais nous n’oublions jamais l’aspect de formation’’, a-t-il tenu à relever.



