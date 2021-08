Décès de l’ancien attaquant international Bamba Diarra - adakar.com

News Necrologie Article Necrologie Décès de l’ancien attaquant international Bamba Diarra Publié le samedi 21 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Bamba Diarra, l’attaquant international sénégalais du Foyer France Sénégal, du Jaraaf et de l’équipe nationale des années 70 est décédé ce vendredi à Dakar, a appris l’APS.



Septuagénaire, le défunt faisait partie de la relève mise en

place par la Fédération sénégalaise de football (FSF) après la

participation de l’équipe nationale à la CAN 1968 jouée en Ethiopie, a expliqué Salam Touré, plus connu sous le pseudonyme de Mame Tuty.



L’enterrement de Bamba Diarra est prévu mardi à 11h, au cimetière musulman de Yoff, a déclaré Mame Muty, qui a été coéquipier du défunt.



