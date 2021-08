Comment FirstWave Group a réussi dans l’industrie du poisson en Afrique - adakar.com

Comment FirstWave Group a réussi dans l'industrie du poisson en Afrique Publié le samedi 21 aout 2021

© Autre presse par DR

Les pêcheurs débarquent le poisson

La demande africaine en poissons est forte, et une importante proportion de cet aliment est toujours importée. Pour FirstWave Group, cela représentait une opportunité de se positionner sur le continent avec un modèle économique axé sur la production locale.



FirstWave Group, l’une des plus grandes exploitations piscicoles d’Afrique subsaharienne, a construit et gère un groupe d’entreprises de production, distribution et vente de poissons et d’aliments pour animaux aquatiques. Ses sociétés comprennent Yalelo Zambia, Yalelo Uganda et Aller Aqua Zambia, et le groupe vend chaque année plus de 35 millions de poissons écoulés par l’intermédiaire d’une cinquantaine de distributeurs internationaux.



C’est en 2015 que FirstWave Group a été créé, avec pour mission de proposer un produit local afin de limiter progressivement l’importation de poissons. Plus de 90% des intrants utilisés par la société sont d’origine locale. Sa stratégie basée sur l’intégration verticale englobe un ensemble d’activités connexes, élargissant son empreinte dans cette industrie.



« Au cours des quatre ou cinq dernières années, nous sommes passés de la création d'une entreprise à la formation d'un groupe, puis nous avons jeté les bases d'une industrie aquacole prospère, allant de l'alimentation des poissons à la vente au détail. Même si nous avons commencé par la production, nous nous sommes retrouvés en amont, dans l'alimentation du poisson », a expliqué Tembwe Mutungu, cofondateur de FirstWave.



L’Afrique possède quelque 2 000 plans d'eau douce, mais l'aquaculture n’y représente qu'une petite fraction de la production mondiale. Les principaux producteurs commerciaux d'Afrique ne représentent que 0,4 % de l'offre totale du continent, alors que le poisson est la source de protéines préférée des Africains (35 % des protéines animales consommées).