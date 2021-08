Sénégal : pas de ’’problèmes alarmants’’ sur les inscriptions sur les listes électorales dans la capitale (officiel) - adakar.com

Sénégal : pas de ''problèmes alarmants'' sur les inscriptions sur les listes électorales dans la capitale (officiel) Publié le samedi 21 aout 2021 | Xinhua

Le président de la Commission électorale autonome (CENA) du Sénégal, Doudou Ndir, a assuré vendredi à Dakar, n'avoir pas relevé de "problèmes alarmants" aux niveau des Commissions administratives, chargées des inscriptions, réinscriptions et modifications sur les listes électorales, en perspective des locales du 23 janvier 2022, mises en place dans les départements de Dakar, Pikine et Keur Massar.



"Les problèmes que nous avons notés ne sont pas véritablement des problèmes qui peuvent nous alarmer. Nous avons noté la présence des représentants des partis politiques, des maires, de l'administration. C'est là que le contrôle peut se faire pour garantir le processus électoral", a-t-il indiqué.



M. Ndir, accompagné de son staff, faisait le point après avoir visité plusieurs commissions administratives mises en place dans les départements de Dakar, de Pikine et Keur Massar, en perspective des prochaines élections locales.



Sur ce processus notamment, il a insisté sur le professionnalisme de l'administration dans la gestion de la mission de service public.



"La gestion des affaires publiques, requiert des comportements républicains. C'est un problème de conscience professionnelle. Quand on est investi d'une mission de service, il faut véritablement l'exécuter de façon neutre, sans distinction, sans appartenance politique", a-t-il poursuivi.



"Si des citoyens n'arrivent pas à s'inscrire sur les listes électorales, ils peuvent s'en ouvrir aux autorités habiletées. L'administration ne doit pas faire de discrimination par rapport à tel ou tel selon le parti ou la formation politique à laquelle cette personne appartient", a-t-il expliqué.



M. Doudou Ndir a assuré qu'au niveau national, son Institution attend les rapports des commissions administratives des 46 départements à travers le pays, pour faire une évaluation globale et apporter les corrections nécessaires.



Les dernières élections locales remontent à juin 2014. La nouvelle date a été plusieurs fois reportée par le gouvernement avant d'être fixée au 23 janvier 2022.