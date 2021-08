Afrobasket masculin 2021: Boniface Ndong dévoile ses 12 lions - adakar.com

News Sport Article Sport Afrobasket masculin 2021: Boniface Ndong dévoile ses 12 lions Publié le vendredi 20 aout 2021 | aDakar.com

Le coach de l'équipe nationale de basketball Boniface Ndong a dévoilé, jeudi, la liste des joueurs sénégalais retenus pour participer à l'Afrobasket masculin qui va se disputer au Rwanda du 24 au 5 septembre 2021.



On note dans la liste du technicien Boniface Ndong la présence du joueur de Atlanta (NBA) Gorgui Sy Dieng ou encore de Maurice Ndour (Zhejiang, Chine).



Cependant Tacko Fall n'a pas pu faire partie de la liste à cause de problèmes administratifs.



La liste complète du Sénégal:



Meneurs (3) :

Pierrià Henry (Fenerbahçe, Turquie) ; Mamadou Faye (AS Douanes, Sénégal) ; El Hadji Omar Brancou Badio (Barcelone) ;



Arrières (2) :

Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes, Sénégal) ; Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada) ;



Ailiers (2) :

Maurice Ndour (Zhejiang, Chine) ; Pape Moustapha Diop (Duc, Sénégal) ;

Ailiers forts (2) : Gorgui Sy Dieng (Atlanta), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France)



Pivots (3):

Youssou Ndoye (Orléans) ; Pape Malick Dime (Andorra) ; Boubacar Touré (Roanne, France) ;



Réservistes :

Alkaly Ndour (AS Douanes, Sénégal) ; Makhtar Guèye (Menorca, Espagne) ;



Les Lions devraient quitter Dakar ce vendredi. À Kigali, ils disputeront un match amical avec le Kenya, avant le début de la compétition.



Le Sénégal est logé dans le Groupe D en compagnie du Cameroun, de l’Ouganda et du Sud Soudan.



Makhtar C.