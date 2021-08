Afrobasket 2021 – Le Nigéria sans ses joueurs NBA (liste des 12) - adakar.com

Afrobasket 2021 – Le Nigéria sans ses joueurs NBA (liste des 12) Publié le vendredi 20 aout 2021

© Autre presse par DR

Afrobasket masculin 2017 - Le Sénégal éliminé par le Nigeria

Tunis, le 15 septembre 2017: Le Sénégal a été battu par le Nigeria 71-76, en demi-finale de l`Afrobasket masculin 2017 Les Lions joueront pour la troisième place contre le Maroc. Tweet

Le Nigéria a publié sa liste des 12 pour l’Afrobasket masculin 2021. Les D-Tigers qui avaient un effectif monstre lors des Jeux Olympiques ne disposeront pas de leurs joueurs NBA.



Alors que tout le monde les redoutait, c’est finalement avec un effectif complètement remanié que le Nigéria se présentera à la compétition continentale. Mike Brown, le coach, a publié sa liste des 12 pour l’Afrobasket de Kigali (24 aout – 5 septembre), mais sans les NBAers, comme on s’y attendait un peu. Parmi les sélectionnés figurent 5 joueurs évoluant au pays.



Finaliste du dernier Afrobasket, le Nigéria partagera la poule C avec la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Mali. L’équipe est attendue à Kigali ce dimanche 22 aout.



Charles SAGNA – BASKET221



Liste des 12 du Nigéria



Daniel Utomi – Vichy Clermont, France



Ikenna Ndugba



Emmanuel Omogbo – Apoel BC, Chypre



Benjamin Emelogu – Rouen Basket Metrople, France



TK Edogi



Stephen Domingo – Lakeland Magic / NBA G League, USA



Jordan Ogundiran



Jeremiah Mordi



Ikechukwu Benjamin – Rivers Hoppers, Nigéria



Victor Anthony Koko – Rivers Hoppers, Nigéria



Celestine Joseph Nwafor – Kano Pilar, Nigéria



Agu Ibe Aguchi – Gombe Bulls, Nigéria