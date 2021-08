Covid-19: Le Sénégal réceptionne 2 centrales à oxygènes - adakar.com

C’est une acquisition importante dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, notamment concernant ses formes graves.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné, jeudi, deux centrales à oxygène. Elles sont destinées aux hôpitaux de Fann et de Dalal Jamm.



Les deux centrales vont davantage renforcer l’autonomie de ces deux établissements de santé en oxygène. L’importance de ces centrales est qu’elles sont configurées en conteneurs.



Présent lors de la cérémonie de réception, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a expliqué les capacités importantes des deux centrales.



" Il suffit juste de les brancher et commencer la production en oxygène. Ce qui nous permettra d’économiser toute l’infrastructure qui devait les accompagner. Ce sont des centrales modernes dotées d’une technologie de dernière génération. Elles peuvent produire jusqu’à 40 mètres cubes par heure en oxygène et remplir des bouteilles en direction des autres structures de santé", a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.



Makhtar C.