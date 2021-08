Lutte contre la Covid : Diouf Sarr réceptionne deux centrales à oxygène de 40M3 chacune (Vidéo) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Lutte contre la Covid : Diouf Sarr réceptionne deux centrales à oxygène de 40M3 chacune (Vidéo) Publié le vendredi 20 aout 2021 | Senego

© Ministère par DR

Point de presse du ministère de la Santé sur l`épidémie de Covid-19

Dakar, le 7 septembre 2020 - Les équipes du ministère de la Santé et de l`Action sociale en charge de la gestion de la pandémie de Covid-19 ont animé, un point de presse pour faire le bilan de la gestion de la maladie 6 mois après son apparition au Sénégal. Photo: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l`Action sociale Tweet

Dans le cadre du renforcement des CTE, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a réceptionné, ce jeudi deux centrales à oxygène de 40M3 chacune.



Autonomie des structures sanitaires…



“Destinées respectivement aux hôpitaux de Fann et Dalal Jamm, ces centrales à oxygène vont permettre de renforcer considérablement l’autonomie des structures sanitaires en oxygène“, souligne le ministère de la Santé sur sa page Facebook.



Vision du Chef de l’Etat…



Une acquisition qui, selon les services de Diouf Sarr, “est en droite ligne avec la stratégie et la vision du Chef de l’Etat, dira M. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale“.



Pour mémoire, ces deux centrales de dernière génération constituent une première livraison sur une commande de 35 unités.