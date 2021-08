Le Sénégal a saisi la Fifa pour repousser le match contre Togo… - adakar.com

Le Sénégal a saisi la Fifa pour repousser le match contre Togo… Publié le vendredi 20 aout 2021

Le Sénégal a écrit une lettre à la FIFA pour demander le report de deux ou trois jours du match contre le Togo, comptant pour les qualifications de la coupe du monde 2022, renseignent nos confrères de Emedia.



Les raisons



La rencontre a été fixée au 1er septembre, à 16h00, par la FIFA, sauf qu’à cette date, il y a fort à craindre que plusieurs Lions joueront avec leurs clubs respectifs le dimanche 29 août, ce qui veut dire qu’ils ne pourraient rejoindre le regroupement de l’équipe nationale du Sénégal qu’à la date du 30 août et n’auraient ainsi aucune séance d’entraînement avant le match.



Plusieurs Lions sont concernés par des matchs de championnat le 29 août : Boulaye Dia (Villarreal), Krepin Diatta (Monaco), Gana Guèye (PSG), Pape Matar Sarr (Metz), entre autres.



Difficile!!!



Une situation qui embarrasse les dirigeants de la Fédération, d’autant plus qu’une plage de trois jours avait été définie pour ce match et un autre pour le match suivant, contre le Congo, à Brazzaville, officiellement fixé à la date du 07 septembre, soit 6 jours après la réception du Togo.



La solution espérée est le report de quelques jours de ce match à domicile.