Les Médecins Sans Frontières mettent ​​en place l`équipement de protection contre le virus de la fièvre d`Ebola

L’Afrique de l’Ouest a enregistré son plus grand nombre de décès dus à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, cette semaine, à un moment où plusieurs pays sont aux prises avec des flambées épidémiques de choléra, de maladie à virus Ebola et de maladie à virus de Marburg, selon le Bureau régional de l’OMS, qui avertit que ces flambées menacent d’éprouver davantage la sous-région et sa capacité d’intervention en situation d’urgence.



“Nous sommes particulièrement préoccupés par l’Afrique de l’Ouest et nous nous attendons à ce que l’impact de la Covid-19 sur les services de santé s’intensifie rapidement”, a indiqué la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti.



“En plus de la forte sollicitation des services de santé due à la Covid-19, il faudra compter avec l’impact de la maladie à virus Ebola et des autres flambées “, a précisé Dre Moeti. “Combattre simultanément plusieurs épidémies est un défi complexe”.



Ces quatre dernières semaines, le nombre de décès dus à la Covid-19 en Afrique de l’Ouest a augmenté de 193%, passant de 348 décès au cours des quatre semaines précédentes à 1.018 décès au 15 août, a indiqué l’OMS.



Pour rappel, la Côte d’Ivoire a déclaré une flambée de maladie à virus Ebola le 14 août (la première depuis 1994) à Abidjan, la capitale économique du pays, où vivent près de cinq millions de personnes. Et le 9 août, la Guinée a détecté un cas de maladie à virus de Marburg, une pathologie qui appartient à la même famille que la maladie à virus Ebola. Aucun nouveau cas n’a été notifié depuis lors. Au total, 173 contacts ont été identifiés.