Valorisation du temps des travaux domestiques et non rémunérés: des experts planchent sur l’élaboration du rapport d’analyse des comptes nationaux de transfert de temps (NTTA) à Abidjan - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Valorisation du temps des travaux domestiques et non rémunérés: des experts planchent sur l’élaboration du rapport d’analyse des comptes nationaux de transfert de temps (NTTA) à Abidjan Publié le jeudi 19 aout 2021 | aDakar.com

© Abidjan.net par CK

Valorisation du temps des travaux domestiques et non rémunérés: des experts planchent sur l`élaboration du rapport d’analyse des comptes nationaux de transfert de temps (NTTA) à Abidjan

Un atelier de formation et d’élaboration du rapport d’analyse des comptes nationaux de transfert de temps (NTTA) de la Côte d`Ivoire s`est ouvert ce jeudi 19 aout 2021 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan a constaté Abidjan.net sur place. Tweet

Un atelier de formation et d’élaboration du rapport d’analyse des comptes nationaux de transfert de temps (NTTA) de la Côte d'Ivoire s'est ouvert ce jeudi 19 aout 2021 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan a constaté Abidjan.net sur place.



Organisé en mode virtuel par le Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG), avec l’appui financier de l’organisation américaine Population Reference Bureau (PRB), cet atelier de cinq jours vise à former vingt-un experts nationaux et la réalisation du rapport d’analyse NTTA de la Côte d’Ivoire sur la base des données de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) de l'an 2018. Cette formation cotribuera à donner des ruduments aux équipes techniques d’analyse du dividende démographique et de l’équipe de recherche des universités ivoiriennes, sur la méthodologie des comptes nationaux de transfert de temps (NTTA).



Au cours des échanges qui meubleront les cinq jours de travaux, les experts vont quantifier le temps consacré aux activités de production domestique selon l’âge et le sexe. Ils estimeront également les entrées et les sorties de temps des activités de production domestique. Ils vont aussi identifier et valoriser les activités non rémunérées qui ne sont pas intégrées dans les Comptes Nationaux et enfin mesurer la contribution des femmes à l’économie nationale.



Proffesseur Koné Salif, Economiste, Vice-Doyen de l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion, Réprésentant le Président de l’Université Félix Houphouet Boigny (UFHB) a indiqué que pour mieux appréhender l’ensemble des flux notamment ceux non monétaires s’opérant dans l’économie et les questions d’inégalités du genre, il s’est avéré nécessaire de développer une autre approche méthodologique NTTA tendant à compléter les analyses précédentes NTA.

Selon lui, cette dernière approche méthodologique permet de mesurer et de valoriser les temps de travaux domestiques et les travaux non rémunérés. À en croire le Proffesseur Koné Salif, cela permettra, entre autres, de pallier l’insuffisance et l’incomplétude du Système de Comptabilité Nationale et renforcer le plaidoyer et les capacités pour l’élaboration de politiques de développement adéquates et inclusives.

Il a par ailleurs, engagé l’ensemble des acteurs nationaux présents à cette formation à s’approprier cette méthodologie pour une meilleure définition de politiques et stratégies de développement appropriées et inclusives.



Bien avant, le coordonnateur du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG), Proffesseur Dramani Latif a précisé que le rapport NTTA, va orienter le Budget-Temps qui sera réalisé en Côte d'Ivoire en vue d’intégrer dans le Produit intérieur brute (PIB) du pays, les données sur le temps mis par les individus pour effectuer des travaux domestiques non rémunérés (activités ménagères et activités de soins). Notons qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, cinq autres pays de la sous-région sont également accompagnés dans ce processus. Il s’agit du Bénin, Burkina Faso, Togo, Niger et Sénégal.



Le CREG est un centre africain d’excellence de NTA Network, un réseau mondial de chercheurs travaillant sur des sujets liés à l’économie générationnelle dans des contextes socio-économiques variés.



Cyprien K.