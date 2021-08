CAN 2021: Côte d’Ivoire-Algérie, Tunisie-Mali, Maroc-Ghana, les matchs à ne pas rater - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2021: Côte d’Ivoire-Algérie, Tunisie-Mali, Maroc-Ghana, les matchs à ne pas rater Publié le jeudi 19 aout 2021 | RFI

© Reuters par Suhaib Salem

L`Algérien Ramy Bensebaini au duel avec l`Ivoirien Wilfired Zaha et le Malien Abdoulay Diaby à la lutte avec le Tunisien Naim Sliti, à la CAN 2019.

Au lendemain du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations 2021 (reportée en 2022), RFI vous propose une sélection de six matchs à suivre lors de la phase de poules qui débutera le dimanche 9 janvier à Yaoundé. Amateurs de belles affiches, de revanches et de surprises : il y en a pour tous les goûts.



Du 9 au 20 janvier 2022 aura lieu dans cinq villes du Cameroun, la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations 2021 (reportée en 2022). Les 24 sélections engagées vont se battre pour obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale, soit en terminant parmi les deux premiers de leur groupe de quatre, soit via les meilleurs troisièmes.