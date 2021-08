Sénégal: «Cirque noir», la série sulfureuse qui fait débat à Dakar - adakar.com

Sénégal: «Cirque noir», la série sulfureuse qui fait débat à Dakar Publié le mercredi 18 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Extrait de la bande annonce de «Cirque Noir», la série qui fait scandale à Dakar.

Au Sénégal, une série diffusée sur les réseaux sociaux fait encore polémique. Cette fois ci, il s’agit de Cirque noir dont la bande-annonce est sortie la semaine dernière, et qui a fait l'objet d'une plainte de l'ONG islamique Jamra.



C’est une première. Les producteurs, le scénariste et des acteurs de la série « Cirque noir » ont été arrêtés ce lundi 16 août, puis six d’entre eux ont été déférés au parquet hier mardi, suite à la plainte de l’ONG islamique Jamra - coutumière du fait -, pour attentat à la pudeur, outrage public et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Une affaire qui a soulevé un débat dans le pays.



D’habitude, le litige est géré par le conseil national de régulation de l’audiovisuel, mais cette fois-ci, la série « Cirque noir » est uniquement diffusée sur les réseaux sociaux et non pas à la télévision. Donc l’ONG a dû se tourner vers la division de lutte contre la cybercriminalité de la police pour déposer plainte, le mercredi 11 août.