Avec la pandémie de Covid-19, le e-tourisme cherche à séduire Publié le mercredi 18 aout 2021 | RFI

Avec la pandémie de Covid-19 les pays touristiques africains traversent une crise profonde. Tunisie, Maroc, Afrique du Sud ou encore Sénégal, ont vu disparaître la clientèle internationale, et les économies locales sont durement frappées. Un secteur émergent va peut-être redonner le goût des voyages : le e-tourisme, expérience interactive de visite virtuelle. Une jeune startup, Maghreb Expérience, propose ainsi de découvrir des lieux mythiques d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie en immersion interactive.



« L’e-voyage, c'est un nouveau format d'expériences, en ligne, en direct et complètement immersif, à mi-chemin entre le reportage vivant et le voyage scénarisé », explique Anouar Hacheman, le cofondateur de Maghreb expérience, première plateforme d'e-voyage. Il propose de visiter par exemple la casbah d'Alger, le Ksar Aït Ben Haddou de Ouarzazate ou encore la médina de Tunis sans quitter son fauteuil, mais en direct, relié grâce à une plateforme numérique aux guides et artistes locaux qui se chargent d'accompagner les e-touristes.



« Vous êtes en train de visiter en direct, avec des guides, cet espace. Vous les rencontrez, vous rencontrez des artistes, des musiciens, peintres, entrepreneurs créatifs et autres personnes qui font vivre cet espace. Et nous avons scénarisé l'expérience pour qu'elle puisse être la plus interactive et immersive possible », détaille Anouar HacheMan.