News Sport Article Sport CAN 2021 : Le Sénégal et l’Algérie sont les favoris, selon El Hadj Diouf Publié le mercredi 18 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

El Hadj Diouf aux Lions: “Vous avez séchez mes larmes de 2004”

Dakar, 17 août (APS) – Le Sénégal et l’Algérie, finalistes de la CAN 2019, seront encore les équipes favorites de l’édition 2021 de cette compétition reportée à janvier prochain pour cause de Covid-19, a annoncé El Hadj Diouf, l’ancien capitaine des Lions lors du tirage au sort.



‘’Je suis sûr que dans cette salle, aucune équipe n’a envie de

rencontrer le Sénégal. Les Lions, avec Sadio Mané, seront les grandes révélations de cette édition’’, a dit Diouf, finaliste de l’édition 2002 jouée au Mali.



Parlant de l’édition 2021, El Hadj Diouf, double Ballon d’or africain 2001 et 2002 et conseiller spécial du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), se dit convaincu que les Lions vont trôner sur l’Afrique lors de cette édition dont le tirage au sort a eu lieu à Yaoundé.



En dépit de la qualité de ses effectifs, le Sénégal court toujours derrière le sacre continental et actuellement avec notamment Sadio Mané, Ballon d’or africain 2019, il dispose d’un effectif parmi les plus riches du continent.



Outre Mané, le Sénégal compte dans ses rangs le gardien Edouard

Mendy (Chelsea, Angleterre), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Boulaye Dia ( Villareal, Espagne) pour ne citer que cette colonne vertébrale.



