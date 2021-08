CAN 2021 : Le Sénégal et la Guinée doivent se méfier du Zimbabwé (Techniciens) - adakar.com

CAN 2021 : Le Sénégal et la Guinée doivent se méfier du Zimbabwé (Techniciens) Publié le mercredi 18 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Le Sénégal et la Guinée seront les équipes favorites du groupe B même si elles doivent faire attention à celle du Zimbabwe qui a beaucoup progressé ces dernières années, ont analysé les techniciens Pape Fall et Serigne Saliou Dia.



‘’Tout le monde va dire que le Sénégal et la Guinée vont sortir du lot, mais attention au Zimbabwe. C’est une équipe qui joue bien au ballon et qui a beaucoup évolué ces dernières années’’, a indiqué l’ancien arrière droit international, Pape Fall.



Pape Fall qui s’est reconverti à la fin de sa carrière de joueur qui l’a mené à Marseille et au SM Caen (France) comme technicien, estime que les Warriors du Zimbabwe peuvent jouer des tours à leurs adversaires.



‘’Ce sont des joueurs qui ne craignent personne et ils commencent à avoir des vedettes dans les plus grands championnats’’, a averti l’ancien entraîneur du SM Caen au début des années 2000.



Parlant de cette même poule B logée à Bafoussam, à environ 300 kms de Yaoundé, le technicien sénégalais Serigne Saliou Dia a abondé dans le même sens. Il rappelle que le Zimbabwe est une ‘’équipe qui revient régulièrement dans les phases finales de Coupe d’Afrique des nations’’.



‘’On se rappelle de la qualité de leurs joueurs Musonda, Katsande.. ‘’, a indiqué le technicien, soulignant que contre la Guinée, ce sera un derby sous régional, ‘’un match contre des voisins qui suppose qu’on devra être prêt mentalement le jour J’’.



En plus du Zimbabwe et de la Guinée, la 3-ème équipe sera le Malawi qui jouera au Cameroun sa 3-ème phase finale de CAN après les éditions de 1984 en Côte d’Ivoire et de 2010 en Angola.



Serigne Saliou Dia prévient que la sélection malawite ‘’voudra se montrer’’ lors de la CAN au Cameroun.



‘’Dans tous les cas, il nous faudra bien nous comporter dans ces matchs du 1-er tour pour avoir beaucoup plus de certitudes dans notre jeu et aborder les tours suivants qui seront plus compliqués avec plus d’assurance’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



SD/ASG