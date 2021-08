L’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution sur l’impact des changements technologiques rapides sur les objectifs de développement durable - adakar.com

L'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution sur l'impact des changements technologiques rapides sur les objectifs de développement durable
Publié le mercredi 18 aout 2021 | Xinhua

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté mardi une résolution encourageant les Etats membres à prendre en compte l'impact des changements technologiques rapides clés sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), afin de tirer parti des opportunités et de relever les défis.



Le texte exhorte les Etats membres et les autres parties prenantes à adopter des mesures pour combler les fractures numérique et de connaissances, notamment la fracture numérique entre les hommes et les femmes, et souligne la nécessité de fournir un accès universel et abordable à Internet d'ici 2030.



La résolution réaffirme que les mêmes droits qu'ont les personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée, avec une attention particulière accordée à la protection des enfants. Elle demande aux Etats membres d'envisager d'adopter ou de maintenir une législation, une réglementation et des politiques de protection des données conformes à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme.



La résolution reconnaît aussi la nécessité d'efforts mondiaux de renforcement des capacités numériques plus coordonnés et à plus grande échelle et d'un soutien accru au renforcement des capacités au niveau des pays.



Elle souligne enfin l'importance d'un changement technologique rapide pour assurer la sécurité alimentaire d'ici 2030, encourage l'adoption des technologies de l'information les plus avancées et les plus appropriées dans les systèmes agricoles et appelle à une coopération internationale renforcée pour faciliter l'accès et promouvoir les investissements dans la recherche, la technologie et les infrastructures dans le domaine des énergies propres.