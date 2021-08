Le président sénégalais annonce l’institutionnalisation de classes préparatoires aux grandes écoles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le président sénégalais annonce l’institutionnalisation de classes préparatoires aux grandes écoles Publié le mercredi 18 aout 2021 | Xinhua

© aDakar.com par BL

Cérémonie de remise de récompenses aux lauréat du Concours général

Dakar, le 17 août 2021 - Le chef de l`État a présidé, ce mardi 17 août 2021, la cérémonie solennelle de remise de récompenses aux lauréats du Concours général 2021. Tweet

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé mardi à Dakar l'institutionnalisation de classes préparatoires aux grandes écoles, à partir de l'année prochaine, avec les filières scientifiques.



S'exprimant lors de la cérémonie traditionnelle de remise des prix du concours général, le président sénégalais a indiqué que les classes préparatoires aux grandes écoles offriraient deux années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis.



Il a affirmé que cette mesure serait effective à compter du mois d'octobre 2022 et commencerait par le lycée d'excellence de Diourbel pour accueillir tous les élèves, avec dans un premier temps, les prépas scientifiques.



Le président sénégalais a dans le même sillage annoncé que la Maison d'éducation Mariama Bâ, compte tenu de ses résultats satisfaisants depuis sa création, allait être érigée en lycée d'excellence à partir de septembre.



Il a par ailleurs chargé le ministre de l'Education de faire respecter à tous les niveaux, l'autorité et les règles disciplinaires régissant la vie à l'école.



Pour rappel, la fin de l'année scolaire a été marquée par des scènes de violences dans certains établissements publics, où des élèves ont détruit des infrastructures scolaires et attaqué des enseignants.