Cérémonie de remise de récompenses aux lauréat du Concours général

Dakar, le 17 août 2021 - Le chef de l`État a présidé, ce mardi 17 août 2021, la cérémonie solennelle de remise de récompenses aux lauréats du Concours général 2021. Tweet

Les lauréats du Concours général, édition 2021, ont été primés, ce mardi, au cours d’une cérémonie prestigieuse tenue, au Grand Théâtre national sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall.



Pour cette 60e édition, c’est l’ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Souleymane Niang qui a été désigné comme parrain.



Le chef de l’Etat Macky Sall après avoir rendu un hommage vibrant au parrain, a salué les lauréats et leur a exprimé ses félicitations et encouragements.



"Je voudrais dire toute ma fierté, mes félicitations et mes encouragements aux lauréates et aux lauréats du Concours général. Les Prix que vous recevez devant la Nation sont le fruit de votre mérite personnel, de votre volonté affirmée, de votre discipline et de votre rigueur librement consenties. Vous offrez, par votre abnégation au travail bien fait, un exemple à suivre pour toute la jeunesse de notre pays", à déclaré le président Macky Sall.



Comme lors des années précédentes, le Concours général de cette année a été aussi marqué par de formidables résultats. Cependant, le chef d’Etat n’a pas manqué, dans son propos, d’évoquer, pour les féliciter, la superbe prouesse des jumelles de 13 ans qui ont réussi à décrocher le Baccalauréat cette année.



Afin de les appuyer dans la poursuite de leurs études, le président de la République Macky Sall a décidé de leur octroyer des bourses d’excellence.



Enfin, le chef de l’Etat, Macky Sall, n’a pas manqué de joindre sa voix pour condamner les quelques cas de violences dans les milieux scolaires ayant ciblé notamment des membres du corps enseignant.



Pour y mettre un terme, le président Macky Sall a instruit le ministre de l’ Éducation nationale "à faire respecter à tous les niveaux, l’autorité, les règles disciplinaires qui régissent la vie à l’école".



Concernant le palmarès, Ndèye Awa Sarr, inscrite en première S2 à la Maison d’éducation Mariama Bâ de Gorée a reçu le trophée de meilleure élève du Sénégal, en remportant les 1ers prix en allemand et en anglais du Concours général, édition 2021.



La deuxième du classement est Fatoumata Diop du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel. Elle a remporté le 1er prix citoyenneté et droit de l’Homme et le 2ème accessit en mathématiques.



Le prix de la lauréate la plus polyvalente du concours général est attribué à Khadidiatou Koulibaly, également pensionnaire de la Maison d’éducation, inscrite en Première S1.



Makhtar C.