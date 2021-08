UPU 2021 à Abidjan : le nouveau Secrétaire Général, Sifundo Chief Moyo salue le rôle prépondérant des Postes dans le monde entier, face à la pandémie de la Covid-19 - adakar.com

Publié le mercredi 18 aout 2021

© Autre presse par DR

UPU 2021 à Abidjan : le nouveau Secrétaire Général, Sifundo Chief Moyo salue le rôle prépondérant des Postes dans le monde entier, face à la pandémie de la Covid-19

Lors de la 10e session ordinaire de la Conférence des Plénipotentiaires de l’Union Panafricaine des Postes (UPAP) qui s’est tenue du 24 au 25 juin 2021 à Victoria Falls au Zimbabwe, Sifundo Chief MOYO, a été élu nouveau Secrétaire Général de ladite Union. Il succède ainsi à Younouss Djibril qui durant de longues années, a conduit avec brio cette institution spécialisée de l’Union Africaine, chargée du développement des services postaux en Afrique. L’UPAP fait partie des unions restreintes de l’Union Postale Universelle (UPU) qui rassemblent des opérateurs désignés d’une région déterminée. Elles sont gouvernées par l’article 8 de la Constitution de l’UPU et elles ont pour mandat de renforcer la coopération entre les postes et améliorer leurs services. Il existe actuellement, 18 unions restreintes au sein de l’UPU couvrant la plupart des régions du monde.



Dans son intervention lors de la conférence de presse organisée le lundi 16 aout 2021 sur le site du 27ème Congrès de l’UPU qui se tient à Abidjan, le nouveau Secrétaire Général de l’UPAP est intervenu sur le rôle que joue la poste face aux impacts de la pandémie de Covid-19 sur les économies, notamment dans son pays, le Zimbabwe.



Selon M. Sifundo Chief MOYO, les bureaux de postes ont permis d’atténuer la situation dans son pays en fonctionnant sur la base d’un protocole mis en place par l’OMS, à savoir, le protocole « New Normal ».



Le Secrétaire Général de l’Union panafricaine a affirmé que contrairement à plusieurs secteurs qui ont été fortement impacté négativement, le covid-19 a aidé les entreprises postales à se développer et à amorcer une transformation historique. En effet, le 7 décembre 2020, en réponse à la pandémie, un programme de digitalisation de la poste a été mis en place, ainsi que l’imprimé d’un timbre à l’effigie de la covid-19, dans le cadre de la sensibilisation aux populations.



L’ancien Directeur Général de la Poste du Zimbabwe (Zimpost), a exhorté les dirigeants postaux à voir à travers le commerce électronique, une opportunité de croissance et de développement de l’industrie postale. La digitalisation des services postaux ouvre de nouvelles perspectives à un développement certain du secteur postal et de toutes les activités connexes, a-t-il affirmé.



Son mandat à la tête cette union, consiste à promouvoir le développement postal en Afrique. «Cette union est un organe intergouvernemental et compte 45 membres. Son siège se trouve en Tanzanie. L’union postale panafricaine sera un instrument très important dans la digitalisation de la poste », a-t-il souligné.



A. N.