En marge du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle, le Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, M. Roger Félix ADOM a effectué, le 16 août 2021, en compagnie de M. Jean Paul FORCEVILLE, Directeur des Affaires Européennes et Internationales de Poste France, une visite à l’Ecole Multinationale Supérieur des Postes (EMSP).



Créée en 1970 de la volonté de plusieurs États , l’Ecole Multinationale Supérieures des Postes (EMSP) a pour mission la formation des Inspecteurs et des Administrateurs des services financiers et postaux. Elle couvre tous les pays francophones de l’Afrique y compris le Madagascar.

L’EMSP joue également un rôle important dans le développement des compétences des cadres postaux.



La Poste est en pleine mutation, tournée vers la digitalisation de ses services. La formation de ses cadres doit être également en adéquation avec ce nouvel élan .



Le Ministre Roger Félix ADOM a saisi cette occasion pour féliciter le Directeur Général et son équipe pour l’encadrement de qualité notamment "des cadres bien formés pour faire face aux nouveaux défis du secteur postal".



Les Postiers du monde entier sont à Abidjan du 9 au 27 août 2021 pour participer au 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle, afin de définir la stratégie postale pour les 4 années à venir. Cette stratégie contribuera à remodeler les politiques et stratégies du Secteur avec des cadres bien formés.



