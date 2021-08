27e Congrès de l’UPU : le Dg du Bureau international de l’UPU satisfait du Fonds d’amélioration de la qualité des services - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie 27e Congrès de l’UPU : le Dg du Bureau international de l’UPU satisfait du Fonds d’amélioration de la qualité des services Publié le mardi 17 aout 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

27e Congrès de l`UPU : le Dg du Bureau international de l`UPU satisfait du Fonds d`amélioration de la qualité des services

Le Fonds d’Amélioration de la Qualité des Services (FAQS), qui vient d’avoir vingt ans a rempli ses missions, a indiqué le lundi 16 août 2021, le Directeur Général du Bureau International de l’Union postale universelle (UPU), Monsieur Bishar Hussein, lors d’une session en commission. Tweet

Le Fonds d’Amélioration de la Qualité des Services (FAQS), qui vient d’avoir vingt ans a rempli ses missions, a indiqué lundi 16 août 2021, le Directeur Général du Bureau International de l’Union postale universelle (UPU), Son Excellence Monsieur Bishar Hussein, lors d’une session en commission.



Il a été créé en 2001 à la suite d’une décision du 22e Congrès de Beijing en 1999. Il finance des projets qui ont pour but exclusif d’améliorer la qualité des flux de courrier de la poste aux lettres arrivante, rendant ainsi la poste nationale et les flux internationaux plus rapides, fiables et sûrs.



Selon le DG du BI, les comptes du Fonds sont créditeurs d’environ 80 Millions de dollars. "Ce qui équivaut à peu près au double du budget annuel de l’UPU", a-t-il déclaré.



Géré par un conseil, dénommé « Conseil de fiduciaire », le Fonds d’Amélioration de la Qualité des Services a pour mission de contribuer au développement du service postal dans les pays en développement. Il est alimenté par des taxes payées par les pays développés au pays en développement Chaque fois qu’un colis quitte ces pays industrialisés pour un pays en développement.



Pour une meilleure utilisation de ce fonds, chaque année, la poste de chaque pays en développement, élabore un projet destiné à l’amélioration de la qualité de ses services, le soumet au conseil de fiduciaire. Si le projet est approuvé le fonds est débloqué pour sa réalisation. Une équipe procède par la suite, à son évaluation pour s’assurer que le projet a été effectivement réalisé.



Le FAQS est une initiative du Secrétaire général sortant de l’Union panafricaine des postes actuellement, le Camerounais Younouss Djibrine.



Pour l’occasion, S.E.M Bishar Hussein, a reçu des chefs de délégation pour fêter les 20 ans du Fonds dans le Jardin du Sofitel l’Hôtel Ivoire.







A. N.