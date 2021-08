Facebook et les opérateurs télécoms vont étendre le câble sous-marin à quatre pays - adakar.com

Facebook et les opérateurs télécoms vont étendre le câble sous-marin à quatre pays
Publié le mardi 17 aout 2021 | Reuters

Facebook et une équipe de sociétés de télécommunications africaines et mondiales ajouteront quatre pays supplémentaires à son plus grand projet de câble sous-marin au monde, élargissant ainsi le projet de construction en Afrique plus tôt que prévu, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué conjoint.



La connectivité Internet sera étendue aux Seychelles, aux Comores, à l’Angola et apportera un nouveau point d’atterrissage au sud-est du Nigeria. Cela s’ajoute à l’extension récemment annoncée aux îles Canaries, ont indiqué les sociétés.



Le consortium du projet, appelé 2Africa, comprend le sud-africain MTN GlobalConnect, Facebook, le fournisseur d’infrastructure mauricien WIOCC, China Mobile International, le français Orange SA, le saoudien stc, Telecom Egypt et Vodafone.