Keur Massar : du matériel de pompage offert aux sinistrés Publié le mardi 17 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Assome Aminata Diatta, la nouvelle ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises

Keur Massar, La ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises (PME), Aminata Assome Diatta, s’est rendue dans plusieurs quartiers de Keur Massar (banlieue dakaroise) touchés par les fortes pluies tombées sur la région de Dakar, dans la nuit de samedi à dimanche, a appris l’APS de son ministère.



Dans ce nouveau département, Mme Diatta est venue offrir aux sinistrés des motopompes et du gasoil pour aider au pompage des eaux.



Accompagnée de ses collaborateurs locaux, elle a remis aux populations de cette partie de la banlieue de Dakar, neuf motopompes et 900.000 francs CFA, soit 100.000 francs par motopompe pour l’achat de carburant en vue de faciliter l’évacuation des eaux qui ont envahi plusieurs concessions.



C’est dans la nuit de dimanche qu’elle s’était rendue dans plusieurs endroits de Keur Massar, notamment à Darou Missette, Boune, aux unités 11, 13 et 14, Mbed Fass, pour constater les dégâts et apporter son appui aux sinistrés.



"Je vous encourage et partage avec vous votre souffrance. C’est ensemble, avec engagement et détermination que nous arrivons à bout de ces intempéries", a-t-elle lancé aux victimes des fortes pluies à Keur Massar.



Partout où elle est passée, la ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises (PME) a écouté et échangé avec les populations avant de les assurer de son soutien et de celui du chef de l’Etat, Macky Sall ainsi que du gouvernement.



Elle a promis aux sinistrés de revenir pour voir l’évolution de leur situation et se rendre dans de nombreux autres endroits touchés par les inondations.



