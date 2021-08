Macky Sall : "Poursuivons nos efforts en allant nous faire vacciner" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Macky Sall : "Poursuivons nos efforts en allant nous faire vacciner" Publié le mardi 17 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

COVID-19 : Le Président Macky Sall placé en quarantaine

Tweet

Dakar, Le chef de l’Etat Macky Sall a de nouveau appelé lundi ses compatriotes à aller se faire vacciner contre la maladie de la COVID-19, saluant par la même occasion les efforts du personnel de santé dans la campagne de vaccination.



"Poursuivons nos efforts pour nous protéger et protéger les autres en allant nous faire vacciner", peut-on lire dans un message publié sur la page Facebook du président Macky Sall.



"Je salue les efforts constants du personnel de santé, qui est plus que jamais mobilisé sur tout le territoire national", a-t-il ajouté.



Macky Sall réagit ainsi aux statistiques du jour évoquées dans le bilan épidémiologique publié lundi par le ministère de la Santé relativement à l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal.



Il renseigne que 1.109.720 de personnes ont reçu leur dose sur l’étendue du territoire national depuis le lancement en février dernier d’une campagne nationale de vaccination.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a dans le même temps fait état d’une "baisse des nouvelles contaminations", avec 175 cas positifs sur 2808 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,23%.



Ces nouvelles contaminations concernent 22 cas contacts et 153 autres issus de la transmission communautaire enregistrés à Dakar (93) à l’intérieur du pays (60).



AN/MD/BK