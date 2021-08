UIDT : la coordination SAES de thiès déplore une fermeture "unilatérale" du campus social - adakar.com

UIDT : la coordination SAES de thiès déplore une fermeture "unilatérale" du campus social Publié le mardi 17 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Thiès, La coordination du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de Thiès déplore dans un communiqué la décision jugée ‘’unilatérale’’ des autorités du CROUS-T de fermer le campus social de l’Université Iba Der Thiam (UIDT).



‘’Ce 16 août, nous avons constaté avec regret l’absence de nos étudiants dans les salles de cours et de TD/TP’’, note un communiqué dont l’APS a obtenu une copie.



Citant un communiqué de la Conférence des amicales d’étudiants (CAE) de Thiès, il indique que ‘’ceci serait consécutif à la fermeture du campus social, sur décision unilatérale du directeur du CROUS-T’’.



Le directeur du CROUS-T Cheikh Sall a confirmé à l’APS, la fermeture depuis dimanche de tous les campus, sauf celui de l’Ecole nationale supérieure d’agriculture (ENSA). Il n’a pas donné davantage de détails sur la mesure.



Le SAES fustige cette attitude, rappelant que l’UIDT a été l’un des premiers établissements en septembre 2020 à reprendre les enseignements, sur décision de la tutelle, après plus de cinq mois d’arrêt.



‘’Beaucoup de sacrifices avaient été faits par les différents acteurs pour sauver l’année académique 2019-2020 et démarrer celle de 2020-2021’’, relève-t-il.



Cela, dans un contexte de manque d’infrastructures, avec des ‘’chantiers interminables’’ et une pandémie toujours ambiante.



‘’C’est en ce moment où certains établissements ont décidé de poursuivre encore ces sacrifices en s’organisant dans la prise de congés par les collègues et de s’assurer du bon fonctionnement pédagogique, poursuit le syndicat, que la décision de fermer le campus social a été prise par le CROUS-T, anéantissant tous les efforts qui ont été faits depuis plus d’une année’’.



Pour la coordination du SAES de Thiès, cette décision est de nature à ‘’compromettre sérieusement’’ l’année académique.



Le Syndicat attire l’attention sur les ‘’conséquences malheureuses’’ de cette décision, estimant qu’ ‘’il ne sera pas possible entre novembre 2021 et le 31 juillet 2022 de boucler le 1-er semestre 2021’’ dans certains établissements, de faire le 2-ème semestre de 2021, et de démarrer et terminer l’année académique 2021-2022.



Il dégage toute responsabilité, relevant que le conseil académique convoqué d’urgence le 6 août avait décidé d’une poursuite des enseignements par les établissements qui le souhaitaient.



