Des pluies intermittentes attendues sur le sud-ouest, le centre-ouest et la petite-côte

Publié le mardi 17 aout 2021

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Dakar, Des pluies intermittentes d’intensité variable pourraient toucher le sud-ouest, le centre-ouest et la Petite-Côte, entre cette nuit jusqu’à mardi au petit matin, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Ailleurs, le ciel restera nuageux avec des risques de pluies sur Tambacounda, Bakel et Matam.



"La sensation de chaleur sera moins marquée sur l’ensemble du pays, hormis le nord où le mercure grimpera jusqu’à 36°C à Podor", ajoute l’ANACIM, dans une prévision à courte échéance.



Les prévisionnistes météo s’attendent à des visibilités généralement bonnes et des vents d’intensité faible à modérée qui seront de secteur ouest à sud-ouest.



ASG/BK