Des orages et des pluies annoncées: les prévisions de la Météo - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Des orages et des pluies annoncées: les prévisions de la Météo Publié le mardi 17 aout 2021 | Autre presse

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Hivernage 2015 en plein ramadan Dakar reçoit sa première pluie

Ce jeudi 09/ juillet 2015 au milieu du mois béni du ramadan Dakar a reçu sa première pluie Tweet

🏽Prévisions Météorologiques de pluies pour la période du lundi 16 août à 18 heures au mardi 17 Août 2021 à 18 heures.



🏽Situation général : Des conditions météorologiques humides et très favorables à des activités pluvio-orageuses se présentent sur l’ensemble du territoire notamment sur la façade Ouest.



Des orages et pluies relativement fortes et accompagnés par moments de coups de vents sont attendus sur les régions Sud-ouest, Centre-ouest et sur la Petite Côte à partir de la fin de cet après-midi allant à la matinée de demain.



Ces manifestations pluvio-orageuses persisteront sur la façade Ouest au courant de la journée du mardi.



Une vigilance s’impose :



- Risque élevé de fortes pluies dans la zone de Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Nioro, Kaolack et les Iles du Saloum;



- Risque modéré dans la zone de Kolda, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Mbour et Dakar.



Restez connectés à ANACIM pour suivre les prochains développements de l’info météo!