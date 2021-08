Règles, chapeaux, projections: tout savoir sur le tirage au sort de la CAN 2021 - adakar.com

Eliminatoires CAN 2021

Ce mardi 17 août aura lieu le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, au Palais des congrès de Yaoundé. Composition des chapeaux, sélections à éviter, RFI vous donne les clés pour appréhender au mieux l'évènement, à moins de cinq mois du match d’ouverture de cette CAN au Cameroun, reportée de 2021 à 2022 (9 janvier-6 février).



Comme la compétition elle-même, le tirage au sort de la CAN 2021, prévu en juin dernier, a été reporté à ce mardi 17 août. À partir de 18h temps universel, tous les acteurs du football africain auront les yeux rivés vers le Palais des congrès de Yaoundé où se déroulera l'évènement. Samuel Eto’o, Didier Drogba, Yaya Touré et Jay-Jay Okocha devraient être présents pour l’occasion.



Quatre chapeaux en fonction du classement FIFA

Comme pour la CAN 2019, les 24 sélections seront réparties dans six groupes de quatre. Pour éviter des poules où les meilleures sélections se retrouveraient, celles-ci sont divisées dans quatre pots en fonction du dernier classement FIFA, établi le 12 août. Le Sénégal est le mieux classé (21e) devant la Tunisie (28e) et l’Algérie, championne d'Afrique en titre (30e).