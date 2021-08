© aDakar.com par BL

Le ministre de la Santé et de l`Action sociale réceptionne des doses de vaccin Sinopharm et Johnson & Johnson

Diass, le 27 juillet 2021 - Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministre de la Santé et de l`Action sociale a réceptionné, ce mardi, 332 118 doses du vaccin Sinopharm et 136800 doses du vaccin Johnson & Johnson.