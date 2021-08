Sénégal : des quartiers de la banlieue de Dakar et certaines des villes de l’intérieur inondés après de fortes pluies - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : des quartiers de la banlieue de Dakar et certaines des villes de l’intérieur inondés après de fortes pluies Publié le mardi 17 aout 2021 | Xinhua

© aDakar.com par SB

Inondations dans plusieurs quartiers de Dakar après la première forte pluie dans la capitale

Dakar, le 22 août 2019 - La première forte pluie enregistrée à Dakar, ce jeudi 22 août 2019, a causé des situations d`inondations dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Tweet

Le ministre sénégalais de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Oumar Guèye s'est rendu ce lundi dans le département de Keur Massar pour s'assurer que les dispositifs de pompage des eaux de ruissellement fonctionne.



Le département de Keur Massar en banlieue de Dakar et certaines localités à l'intérieur du Sénégal dont Touba (centre), ont été sous les eaux, après de fortes pluies tombées au cours des dernières 72 heures, provoquant des inondations.



"Nous sommes en train d'évacuer l'eau ... Nous rassurons les populations. Le président de la République, Macky Sall, le gouvernement est à vos côtés. Le dispositif mis en place pour contenir les inondations fonctionne", a affirmé le ministre, également porte-parole du gouvernement sénégalais.



Le gouvernement et ses partenaires sont debout pour concrétiser les engagements du chef de l'Etat dans la lutte contre les inondations à Keur Massar, a-t-il poursuivi.



Quant à la ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (PME), Aminata Assome Diatta, elle est allée à la rencontre des populations pour les soutenir en vue d'évacuer les eaux très vite.



"Tous les moyens qui sont à notre disposition sont déployés. Nous sommes sur le terrain et les sapeurs sont en train de pomper, mais il faut reconnaitre qu'il y a eu beaucoup d'eau", a indiqué Saïd Fall, préfet du département de Keur Massar.



Dans cette partie de la région de Dakar, l'Etat sénégalais a entrepris la réalisation d'ouvrages, très avancés pour contenir les inondations, dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP2), exécuté par l'Agence de développement municipal (ADM).



Cité ce lundi par l'Agence de presse sénégalaise (APS), le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Ababacar Mbaye, a pour sa part, annoncé des mesures urgentes destinées à soulager les populations de la ville de Touba dont des maisons ont été inondées à la suite de fortes pluies tombées ces derniers jours.