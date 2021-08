La ville de Dakar annonce la réhalitation prochaine du marché Sandaga, l’un des plus importants marchés du Sénégal - adakar.com

Le marché Sandaga de Dakar

Le marché Sandaga de Dakar

Le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, également ministre des Pêches et de l’Economie maritime a annoncé lundi, la reconstruction et la réhabiliation bientôt du marché Sandaga.



En conférence de presse, après la démolition vendredi dernier, de l’ancien bâtiment central de ce marché, en ruine, M. Ndoye a assuré que la reconstruction se fera à l’identique de l’ancien.



"Nous avons un projet de reconstruction à l’identique du marché Sandaga et à la même place, car nous sommes conscients que c’est la carte de visite de Dakar, un marqueur de notre histoire, mais aussi et surtout, une extrême nécessité pour les habitants de la commune", a-t-il expliqué ce lundi.



Le maire de Dakar-Plateau a soutenu avoir sollicité tous les avis nécessaires pour la reconstruction de ce marché vieux de près de 90 ans.



Selon le maire, ce projet de reconstruction a été présenté au mois de mai 2018. Cette reconstruction va nécessiter une réorganisation de tout le quartier et de toutes les activités commerciales, a-t-il soutenu.



"On y apportera de légères modifications portant sur la sécurité avec l’ajout d’infrastructures comme des monte-charges, des ascenseurs et un parking sous terrain qui était inexistant avec l’ancien bâtiment’’, a expliqué Alioune Ndoye.



Ce bâtiment en question, d’une architecture soudano-sahlien construit en 1933 au coeur du centre-ville de la capitale sénégalaise, est l’un des plus importants et ancien lieu de commerce de la région de Dakar. Les autorités municipales de la commune de Dakar-plateau ont avancé des raisons de sécurité compte de l’état du bâtiment.