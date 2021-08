Sénégal : des dispositions de surveillance déjà mises en œuvre pour prévenir le virus Marburg et le choléra - adakar.com

Marie Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la Santé publique

Le Sénégal a déjà mis en œuvre des mesures de surveillance aux frontières, en prévention de certaines maladies dont la fièvre à virus Marburg, déclarée récemment en Guinée et le choléra, en situation d’épidémie au Niger, a assurée lundi à Dakar, la directrice générale de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



"Avec la fièvre à virus Marburg au niveau de la Guinée et le choléra qui est aujourd’hui en situation d’épidémie au Niger, le Sénégal a élaboré son plan (de riposte) car actuellement toutes les activités de surveillance sont déjà mises en œuvre", a-t-elle indiqué.



La directrice générale de la Santé a tenu ces propos lors d’une rencontre quotidienne consacrée à l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans le pays.



"La situation est en train d’être maîtrisée en Guinée", a-t-elle affirmé, ajoutant que ce pays, également confronté au virus Ebola, n’a pas enregistré de nouveaux cas depuis le 19 juin.



"Vu que la maladie à virus Marburg est à peu près semblable à Ebola, nous avons pu rapidement renseigner la fiche de suivi de l’Organisation mondiale de la santé", a-t-elle expliqué.



S’agissant de l’épidémie de choléra, elle a fait remarquer que le Sénégal n’a pas de frontières directes avec le Niger, en situation d’épidémie, tout en soulignant qu’il était "extrêmement important de suivre l’évolution de cette épidémie".



Les populations doivent prendre la précaution parce que le choléra est une maladie liée à la saleté et aux aliments qui ne sont pas conservés de façon adéquate, a-t-elle dit.

