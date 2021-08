27 ème Congrès de l’Union Postale Universelle: Jil-Alexandre N’DIA se prononce sur les enjeux de la digitalisation dans le domaine postal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 27 ème Congrès de l’Union Postale Universelle: Jil-Alexandre N’DIA se prononce sur les enjeux de la digitalisation dans le domaine postal Publié le mardi 17 aout 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

27 ème Congrès de l’Union Postale Universelle: Jil-Alexandre N’DIA se prononce sur les enjeux de la digitalisation dans le domaine postal

Lundi 16 août 2021. Abidjan. "Les enjeux du Congrès et des perspectives pour les entrepreneurs locaux" telle est la thématique sur laquelle le fondateur du premier portail d`information en Côte d`Ivoire , Abidjan.net, Jil-Alexandre N`DIA s`est entretenu avec la presse au cours d`une conférence de presse. Tweet

"Les enjeux du Congrès et des perspectives pour les entrepreneurs locaux" telle est la thématique sur laquelle le fondateur du premier portail d’information en Côte d’Ivoire , Abidjan.net, Jil-Alexandre N’DIA s’est entretenu avec la presse ce lundi 16 août au cours d’une conférence de presse.



Dans son propos liminaire, le co-fondateur du groupe weblogy, a présenté son entreprise qui, depuis 23 ans, est sur le marché des nouvelles technologies en Côte d’Ivoire. "Après les médias, nous sommes depuis plus de trois ans dans le paiement digital, et c’est avec la poste que nous sommes entrain de nous déployer pour répondre aux problématiques locales.", a indiqué Jil-Alexandre N’DIA. Pour le co-fondateur de weblogy, le secret de la réussite dans le secteur c’est l’innovation et la proposition de solutions pour faciliter la vie des populations. " La poste à un des meilleurs réseaux sur la Côte d’Ivoire, donc c’est avec la poste que nous réfléchissons pour capitaliser sur cette présence.", a annoncé le conférencier. En ce qui concerne les attentes du 27 ème Congrès de l’Union Postale Universelle, Jil-Alexandre N’DIA s’est dit optimiste quant à l’avenir de la poste en Cote d’Ivoire en particulier et en Afrique en général. " Nous secteurs privés, nous allons nous plier à cette stratégie qui sortira de ces assises et proposer des solutions adaptées. Nous avons déjà entamé cette démarche à travers notre partenariat avec la poste de Côte d’Ivoire.", a souligné Jil-Alexandre N’DIA. Relativement à la question de la souveraineté des données dans un monde de plus en plus digitalisé, Jil-Alexandre N’DIA s’est montré rassurant." Même si pour des questions de données personnelles pour le moment nous ne stockons pas ici, au niveau des informations par exemple abidjan.net, nous stockons en Côte d ’Ivoire et petit à petit nous serons moins dépendants des infrastructures, des plates-formes ou des points d’accès à Internet autres qu’européens. La nécessité d’avoir un cloud souverain s’impose " a expliqué le co-fondateur du groupe weblogy. Jil-Alexandre N’DIA a profité de l’occasion pour présenter APaym pro, la nouvelle application mobile de Weblogy en partenariat avec visa, qui a été officiellement lancée ce vendredi 28 mai dernier au Sofitel Hôtel Ivoire en présence des ministres Roger Adom (Économie numérique). Apaym, selon le conférencier, doit se déployer sur 18 pays en Afrique dans les années à venir.



Les travaux du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) ont démarré lundi 9 aout dernier à Abidjan, autour du thème "Digitalisation des services postaux, développement du e-commerce". Environ 750 participants présents issus de 192 pays et plus de 2000 autres qui y prennent part en mode virtuel jusqu’au 27 août prochain.



DA