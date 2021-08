Facebook Messenger : comment activer les conversations chiffrées secrètes - adakar.com

Pour plus de sécurité et de confidentialité dans vos échanges sur Facebook Messenger, vous pouvez activer depuis 2016 une option « conversation secrète ». On vous explique comment faire et pourquoi c’est important.



WhatsApp n’est pas la seule application appartenant à Facebook qui propose un très haut degré de sécurisation des discussions privées — malgré la polémique qui concerne le partage de certaines données, l’app reste chiffrée. Le chiffrement de bout en bout est aussi proposé sur Messenger. Seulement voilà, ce paramètre n’est pas activé par défaut. Il le sera peut-être un jour, au regard des réflexions du réseau social sur une « messagerie universelle » transplateforme pour communiquer entre WhatsApp, Messenger Instagram.



En attendant que ce projet aboutisse, ce qui n’est pas certain, et que certaines incertitudes soient levées, voici un guide détaillant la marche à suivre pour bénéficier du chiffrement de bout en bout dans Messenger.