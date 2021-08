Opinion : comment Twitter s’est trompé au Nigeria - adakar.com

La journaliste et romancière nigériane Adaobi Tricia Nwaubani s'intéresse au pouvoir de Twitter et aux mesures prises à son encontre par le gouvernement nigérian.



Cela fait deux mois que le gouvernement nigérian a interdit Twitter après que le géant de la technologie a supprimé un message du président Muhammadu Buhari, auquel il reproche d'avoir enfreint ses règles concernant les propos injurieux.



Malgré l'indignation générale et les protestations des principaux diplomates étrangers présents dans le pays, le gouvernement nigérian est resté inflexible.



Il a toutefois annoncé, mercredi 11 août, qu'il finalisait un accord avec Twitter et que l'interdiction serait levée dans quelques jours ou semaines.