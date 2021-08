Inondations à Dakar : Sommes-nous en train de revivre la même situation que l’année dernière ? - adakar.com

Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 aout, de fortes pluies sont tombées à Dakar. Dans la banlieue, la situation est très difficile, avec plusieurs zones inondées. A y voir de plus près, on dirait que les Dakarois vivent la même situation que l’année dernière, malgré tous les efforts que l’Etat dit avoir consentis dans le secteur de l’assainissement.



Parcelles Assainies, Cambéréne, Keur Massar, Diamaguène/Sicap-Mbao ou encore Rufisque, plusieurs localités de la capitale ont été envahies par les fortes pluies. Parmi les facteurs en cause de ces inondations figure en tête de liste l’assainissement. Comme le rapporte Dakaractu, les habitants de ces localités très reculées dans la banlieue dénoncent les travaux souvent inachevés qui favorisent cette stagnation des eaux.



À Keur Massar (Cité Sotrac) ou à la cité Serigne Mansour à Rufisque, les travaux du programme Promovilles sont, selon ces habitants, l’un des facteurs aggravants des inondations.



Alors que la saison des pluies n’est pas encore terminées et qu’il faut s’attendre à d’autres pluies, on peut imaginer que les dégâts pourraient s’aggraver si des meures urgentes ne sont pas prises.