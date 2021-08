Un réseau de dealers démantelé à Thiès - adakar.com

Un réseau de dealers démantelé à Thiès Publié le lundi 16 aout 2021

Les policiers de la brigade du commissariat du 1er arrondissement de Thiès ont interpellé des trafiquants de drogue à Diakhao, un quartier de la Cité du Rail. Ces trafiquants ont été trahis par l’odeur du chanvre indien.



Les policiers de la Brigade de Thiès ont mis aux arrêts des trafiquants de chanvre indien au quartier Diakhao à Thiès. Selon un communiqué, ces policiers ont procédé également à une saisie de plus de 3 kg de chanvre indien, après avoir exploité une information relative à un intense trafic de drogue dans ce quartier. « Ils avaient mis en place un dispositif de surveillance dans le secteur. Les malfaiteurs ont été trahis par la forte odeur de chanvre indien qui dégageait du lieu surveillé », poursuit le communiqué des policiers. Trois trafiquants, M. Mbaye, un peintre, P. A. Kébé, un manœuvre et O. Sylla, un maçon, ont été mis aux arrêts. Les investigations ont permis de découvrir un sachet appartenant à M. Mbaye, contenant 3 kg et 5 cornets de chanvre indien. Interpellés, le manœuvre et le maçon ont désigné M. Mbaye comme le propriétaire du produit prohibé. Faisant dans les dénégations, Mbaye a été confondu par l’issue de la perquisition effectuée à son domicile situé au quartier Takhikao. Deux sacs contenant des résidus du chanvre indien et 6 paires de ciseaux ont été saisis sur place. Au terme de l’enquête préliminaire, le trio a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Thiès.