Mondial 2022 : L’équipe du Sénégal autorisé à jouer à Thiès ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mondial 2022 : L’équipe du Sénégal autorisé à jouer à Thiès ! Publié le lundi 16 aout 2021 | Rewmi

© aDakar.com par SB

Coupe du monde: Stage de préparation des Lions à Saly

Dakar, le 23 mai 2018 - Les Lions du Sénégal ont démarré leur stage de préparation pour la Coupe du monde 2018. Les joueurs convoqués par Aliou Cissé sont basés à Saly. Tweet

Soulagement pour le Sénégal ! Alors que la FIFA et la Confédération africaine de football (CAF) avaient initialement recalé le stade Lat Dior de Thiès, pas aux normes, et laissé planer le spectre d’une délocalisation, les hommes d’Aliou Cissé vont finalement pouvoir disputer les qualifications au Mondial 2022 dans leur jardin !



Après un déplacement au Congo, à Brazzaville le 7 septembre à l’occasion de la 1ère journée, le programme communiqué par la FIFA indique en effet que Sadio Mané et sa bande recevront le Togo à Thiès dans le cadre de la 2e journée. Une information confirmée par la Fédération togolaise (FTF).



Rappelons que le report des deux premières journées des éliminatoires, initialement prévues en juin, a permis au Sénégal de procéder à la mise à niveau de ses infrastructures. Réalisée au cours des derniers jours, la dernière visite d’inspection de la CAF s’est donc révélée concluante.