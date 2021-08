Covid-19 au Sénégal: lancement d’une opération de décontamination des lieux publics - adakar.com

Le Sénégal est frappé par une troisième vague de Covid-19. Les autorités ont lancé, samedi 14 août, une campagne de décontamination des lieux publics. Une initiative qui a démarré par Dakar, la capitale sénégalaise. La région éponyme est la plus touchée par la pandémie de Covid-19.



Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



Nous sommes à la Sicap, rue 10, un des quartiers populaires de la capitale sénégalaise. Les pulvérisateurs à moteur tournent à plein régime. Objectif: décontaminer toute la zone.



L’initiative du ministère de la Santé et de l’Action sociale vise plusieurs lieux ouverts ou qui accueillent du public.



« Il y a les établissements scolaires, les lieux de culte, les commissariats de police, la gouvernance, la préfecture, la sous-préfecture et les marchés. Les mosquées et églises sont également prévues et il y a aussi les domiciles privés pour ceux qui le souhaitent », précise Djibril Diallo, sous-préfet de Dakar-plateau.