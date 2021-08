Kaolack - Accident meurtrier impliquant un camion malien: Le communiqué du ministère sénégalais des Transports - adakar.com

Kaolack - Accident meurtrier impliquant un camion malien: Le communiqué du ministère sénégalais des Transports
Publié le lundi 16 aout 2021

© aDakar.com par DR

Un accident a fait quatre morts à Kaolack

Le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, s'est fendu d'un communiqué, pour exprimer sa "colère" et sa "douleur" après l'accident survenu, ce dimanche, à Kaolack et ayant causé la mort de 4 personnes se trouvant dans un taxi.



En effet, un camion malien a heurté, dans cette ville carrefour du Sénégal, un conducteur de moto Jakarta avant de finir sa course sur un taxi dans lequel se trouvaient 4 personnes. Le bilan lourd fait état de 4 morts.



La survenue de l'accident a provoqué une réaction de colère de certaines populations qui s'en sont pris à des camions maliens.



Sans imputer clairement la responsabilité de l'accident à une quelconque partie, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a indiqué qu'une enquête est en cours et que la justice ferait son travail. Il demande par ailleurs aux populations de garder leur calme.



Le communiqué du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement



"C'est avec une douleur atroce et une vive colère que j'apprends le décès de quatre (4) occupants d'un taxi qu'un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d'échapper à cette mort atroce.

Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant.



Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits en justice.

Une enquête est en cours...



Je demande aux populations de rester calme et de s'assurer que l'Etat du Sénégal fera le nécessaire.



Mes condoléances attristées aux parents des victimes, au peuple sénégalais, notamment à la population de Kaolack, et prompt rétablissement aux blessés.



Je réitère mon appel à plus de prudence, de respect du code de la route et de la dignité humaine.



J'y reviendrai inchallah."



Makhtar C.