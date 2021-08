Rappel à Dieu de Seydina Abdoulaye Thiaw Laye et Serigne Abdou Rahim Seck: Le président Macky Sall à Cambérène et Ndiassane pour présenter ses condoléances - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall, à la tête d’une forte délégation, a effectué, ce samedi, un déplacement à Cambérène, pour présenter ses condoléances après le rappel à Dieu du khalife général des Layenes, Seydi Abdoulaye Thiaw Lahi.



Devant la famille du défunt khalife et les différents responsables de la communauté layène, le chef de l’Etat a présenté les condoléances de la nation.



Dans sa prise de parole, le président Macky Sall a "salué la mémoire d’un homme d’une dimension exceptionnelle qui a, toute sa vie durant, œuvré pour le rayonnement de l’islam et le renforcement des liens entre les confréries".



Par ailleurs, le chef de l’Etat "a promis soutien et accompagnement à la famille ainsi qu’au nouveau khalife Mouhamadou Makhtar Laye".



Le Khalife général des Layènes, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye à été rappelé à Dieu mardi à l’âge de 96 ans.



À Ndiassane



Après Cambérène, le chef de l’Etat s’est rendu à Ndiassane, dans la région de Thiès, pour présenter ses condoléances et celles de la nation à la Famille de Mame Amary Ndack Seck, suite au rappel à Dieu du 8ème khalife de Thiénaba, Sérigne Abdou Rahim Seck.



Au nouveau khalife Serigne Assane Seck, le président Macky Sall "a réaffirmé le soutien et l’accompagnement de l’Etat pour la modernisation de la cité religieuse".



Makhtar C.