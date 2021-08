Le Zimbabwéen Moyo Sifundo élu à Abidjan SG de l’Union panafricaine des postes - adakar.com

Publié le samedi 14 aout 2021 | Agence de Presse Africaine

Le Zimbabwéen Moyo Sifundo élu à Abidjan SG de l'Union panafricaine des postes

© Autre presse par DR

Le Zimbabwéen Moyo Sifundo Chief a été élu vendredi à Abidjan, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, en marge du 27ème Congrès de l'Union postale universelle (UPU).



Le 27e Congrès de l'UPU, ouvert officiellement le 9 août sur les bords de la lagune Ebrié, s'achève le 27 août 2021. Il devrait consacrer le renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation.



Cette session se déroule à un moment où la planète fait face à la pandémie de Covid-19, qui a impacté le secteur postal et perturbé la chaîne logistique avec des répercussions sur les échanges internationaux.



L'enjeu de ce congrès est le développement du e-commerce et du digital dans le secteur postal. A l'ouverture des travaux, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a appelé à remodeler les politiques et stratégies pour un renouveau économique.



La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain à accueillir un congrès de l'UPU. Et ce, 87 ans après celui de l'Égypte en 1934. Ces assises devraient permettre d'arrêter la stratégie d'Abidjan qui gouvernera les quatre prochaines années.



AP/ls/APA