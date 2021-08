Sénégal: un navire coulé pour servir de refuge aux poissons - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: un navire coulé pour servir de refuge aux poissons Publié le samedi 14 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: un navire coulé pour servir de refuge aux poissons

Tweet

Un navire a été coulé au fond de l’océan, au large de Dakar, ce vendredi 13 août. Il doit devenir un futur récif artificiel, destiné à la restauration des ressources halieutiques et des habitats. Une opération menée par le ministère de la Pêche et la coalition des acteurs de ce secteur.



Tiré par un remorqueur, l’ancien bateau de pêche arrive au large de Dakar. Une demie heure après l’ouverture des vannes, le navire rouillé est englouti sous l’eau pour une deuxième vie : celle de récif artificiel.



Avant cette immersion, quatre mois ont été nécessaires pour le dépolluer, explique El Hadj Niang, vice-président de la Coalition des acteurs de la pêche au Sénégal (Caps) : « Par dépollution, on entend enlever tous les matériaux non dégradables, le plastique, les fils en nylon, les liquides polluants comme le gazoil, les huiles, l'azote... »