Cheikh Tidiane Dièye 'dépouille' le ministère de l'intérieur : « Il est le fossoyeur de nos valeurs démocratiques, de notre identité culturelle et de notre histoire »

Cheikh Tidiane Dièye 'dépouille' le ministère de l'intérieur : « Il est le fossoyeur de nos valeurs démocratiques, de notre identité culturelle et de notre histoire » Publié le samedi 14 aout 2021

Le coordonnateur du mouvement Senegaal Binu Beug n’a pas fait de cadeau au ministre de l’intérieur à l’occasion de la conférence de presse du FDS/Guélewaar.



En effet, le ministre de l’intérieur qui refuse de délivrer un récépissé à Babacar Diop et ses camarades Guelewaar, sera inéluctablement la cible du Dr Cheikh Tidiane Dièye qui a fustigé son comportement jugé inélégant.



Pour le membre fondateur du mouvement pour la Défense de la démocratie, le ministère de l’intérieur devrait être en mesure de garder jalousement nos acquis cultuels, notre histoire, nos croyances et même notre vivre ensemble.



C’est malheureusement, « un fossoyeur de tous ces acquis qui se trouve être le ministère de l’intérieur qui peine à se doter d’une fertile imagination et de tirer les bonnes leçons de l’histoire récente du Sénégal. »



Cheikh Tidiane Dièye invite à scruter l’histoire et à se rappeler du temps où le président Macky Sall a été Premier ministre sous Abdoulaye Wade et qui a eu à refuser un parti qui a porté le nom de Rewmi et qui est aujourd’hui à ses côtés.



Pour le coordonnateur de Senegaal Binu Beug, l’heure est à la mobilisation pour que cette injustice soit réglée. « Ils lui refusent ce nom aujourd’hui, mais qu’ils sachent que d’autres lui ont validé ce nom et c’est le peuple qui s’y reconnaît » note le membre du M2D en réitérant l’engagement du mouvement pour La Défense de la démocratie aux côtés des Guélewaar.e